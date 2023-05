Jugendliche attackieren Gruppe mit Messern

Neun Jugendliche sollen in Berlin-Hellersdorf eine andere Gruppe von 12 bis 14 Heranwachsenden unter anderem mit Messern angegriffen haben.

Wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte, wurden in der Nacht insgesamt acht Menschen verletzt: Ein 19-Jähriger erlitt demnach durch einen Schlagstock Kopfverletzungen, ein 17-Jähriger Faustschläge am Kopf und sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren Verletzungen durch Reizgas.

Darüber hinaus sei mindestens ein Schuss in die Luft aus einer Schreckschusswaffe gefallen, hieß es. Die Polizei vermutet, dass sich im Vorfeld einzelne Jugendliche der Gruppen gestritten hatten. Die Beamten fanden die Schreckschusswaffe in der Umgebung und ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Berliner Polizei beobachtet generell eine Zunahme von Messerattacken unter Kindern und Jugendlichen. Häufig würden die Auseinandersetzungen untereinander geschehen.

(dpa)