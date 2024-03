Polizei plant keine Extra-Kontrollen zum "Carfreitag"

Die Brandenburger Polizei plant am Karfreitag keinen Kontrollschwerpunkt bei Veranstaltungen der Autotuner-Szene.

Die Beamten führten allerdings landesweit Kontrollen im Rahmen des normalen täglichen Dienstes durch, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Seit Jahren findet nach Polizeiangaben am Karfreitag ein Treffen der Autotuner in Cottbus statt. Die lokale Szene habe sich infolge eines Generationswechsels gewandelt: Es seien weniger Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festzustellen. Die meisten begnügten sich mit der "Schaustellung ihrer aufgemotzten Boliden", so der Sprecher. Lediglich vereinzelt "wurden in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem sogenannten Carfreitag Geschwindigkeitsverstöße bekannt".

Das Osterwochenende ist für viele Mitglieder der Autotuner-Szene ein beliebter Zeitraum für Veranstaltung und Zusammentreffen. Unter anderem der Harz - etwa die Rappbodetalsperre - ist seit Jahren Schauplatz solcher Zusammenkünfte.

