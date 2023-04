59-Jährige überschlägt sich mit Auto auf A24 - Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin ist eine Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt worden.

Die 59-jährige Frau steuerte am Donnerstag unweit von Meyenburg (Prignitz-Kreis) ihren Wagen zuerst gegen die Mittelleitplanke, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Danach schleuderte das Fahrzeug nach rechts und überschlug sich. Die Fahrerin aus dem Land Brandenburg wurde aus dem Auto geborgen, musste wiederbelebt werden und kam in eine Klinik. Ihr Zustand sei weiter kritisch. Die Unfallursache sei unklar. Die A24, die auch durch Mecklenburg führt, war in Richtung Berlin zeitweise gesperrt.

(dpa)