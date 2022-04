3:1 in Frankfurt: BR Volleys stehen im Finale

Die Berlin Volleys stehen im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft.

Bei den United Volleys Frankfurt setzte sich der Titelverteidiger am Samstag nach einem spannenden Schlagabtausch mit 3:1 (29:27, 23:25, 26:24, 25:21) durch. Damit beendete der Hauptstadtclub die Playoff-Halbfinal-Serie Best of five vorzeitig mit 3:1 Siegen. In den Endspielen treffen die BR Volleys zum neunten Mal in Folge auf den VfB Friedrichshafen.

Das Spiel in der Ballsporthalle Frankfurt verlief über weite Strecken auf Augenhöhe. Fünf Satzbälle brauchten die Gäste im ersten Durchgang, ehe der eingewechselte Matthew West mit einem raffinierten Float-Aufschlag der entscheidende Punkt gelang. Der knappe Satzverlust nahm den Hessen jedoch weder das Selbstvertrauen noch die Spiellaune.

Bei den Berlinern ließ Benjamin Patch auf der Diagonalposition die gewohnte Durchschlagskraft vermissen. Der früh für ihn eingewechselte Marek Sotola hatte anfangs auch Probleme, gegen abwehrstarke Frankfurter zu punkten. Selbst als die BR Volleys im dritten Durchgang nach einem erfolgreichen Angriff von Jeffrey Jendryk 22:18 in Führung gegangen waren, brachten sie sich nach einer Serie mit 1:5 Punkten noch einmal in Schwierigkeiten. Ein Block von Sotola sorgte letztlich für die 2:1-Satzführung.

Eng blieb auch der Schlussabschnitt. Die Gastgeber kamen nach einem 21:20-Zwischenstand aber vom Weg ab. Unter dem Aufschlag des stark auftrumpfenden Franzosen Timothee Carle machten die BR Volleys den Sieg und den Finaleinzug perfekt.

© dpa-infocom, dpa:220409-99-863474/2 (dpa)