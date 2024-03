BR Volleys treffen im Halbfinale auf Lüneburg

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys bekommt es im Meisterschafts-Halbfinale mit der SVG Lüneburg zu tun.

Die Niedersachsen bezwangen am Samstag in eigener Halle die Volleys Herrsching mit 3:1 und setzten sich in der Viertelfinal-Serie bereits nach zwei Spielen durch. Schon am Mittwoch hatte Titelverteidiger BR Volleys mit zwei 3:0-Erfolgen gegen die Baden Volleys Karlsruhe das Halbfinale erreicht.

Das Halbfinale wird im Modus Best-of-five ausgetragen. Am Mittwoch stehen sich die BR Volleys und die SVG Lüneburg zum ersten Spiel in der Max-Schmeling-Halle gegenüber. Die zweite Begegnung findet am Ostersonnabend in Lüneburg statt.

