Netzhoppers KW-Bestensee verpassen Punkt in Lüneburg

Die Netzhoppers KW-Bestensee müssen zwei Spiele vor dem Abschluss der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga um den siebten Rang zittern.

Die Brandenburger verloren am Mittwoch bei der SVG Lüneburg mit 1:3 (19:25, 17:25, 25:22, 21:25) und liegen damit weiterhin nur zwei Punkte vor dem Achten, TSV Haching München. Nach dem 16. Spieltag der Hauptrunde spielen in der Zwischenrunde die vier topgesetzten sowie die Mannschaften von fünf bis acht in jeweils einer Gruppe um die Platzierungen für die Playoffs.

Die Gäste begannen schwungvoll und lagen zumeist mit zwei Zählern in Führung, doch Lüneburg drehte nach der Führung zum 16:15 auf, während den Brandenburgern leichte Fehler unterliefen. So zogen die Gastgeber über 21:17 zum ersten Satzgewinn.

Auch im zweiten Spielabschnitt hielten die Netzhoppers zunächst gut mit, verpassten aber durch eigene Behinderungen im Angriff und Schwächen beim Block mögliche Punkte. So hatte sich Lüneburg bis zur zweiten technischen Auszeit beim 16:12 eine beruhigende Führung herausgearbeitet und gewann auch den zweiten Durchgang letztendlich sehr deutlich.

Im dritten Satz schien Lüneburg auf einen schnellen Sieg aus und führte schnell mit drei Punkten, ehe das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski beim 8:7 erstmals die Führung übernahm und sich zunächst erfolgreich gegen die drohende elfte Niederlage sträubte. Auch im vierten Satz hielten sich die Gäste gut, verpassten aber mit dem möglichen zweiten Satzgewinn, sich mit einem weiteren Punkt von den Hachingern abzusetzen.

(dpa)