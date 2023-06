Bewohner bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wusterhausen/Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) ist ein Bewohner verletzt worden.

Eine Zeugin bemerkte am Samstag starken Rauch, der aus dem Keller des Gebäudes kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner seien ins Freie gebracht worden. Ein 57-Jähriger erlitt infolge des Rauchgases Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Keller wurde laut Polizei beschädigt, andere Teile des Hauses nicht. Da die Versorgung des Gebäudes mit Wasser und Strom unterbrochen wurde, stand für die Mieter eine Notunterkunft bereit. Zur Höhe des Schadens und der möglichen Brandursache machte die Polizei bislang keine Angaben.

(dpa)