138 Arbeitslose weniger im Landkreis Dillingen

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen sinkt im April auf 1,7 Prozent. Warum die leichte Abschwächung der Konjunktur noch keine Auswirkungen hat.

Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai präsentiert die Donauwörther Arbeitsagentur gute Zahlen für den Landkreis Dillingen. So teilt der operative Geschäftsführer Werner Möritz mit: „Die Arbeitslosigkeit ist im April – saisonüblich – nochmals um 0,2 Prozentpunkte zurückgegangen.“ Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 1,7 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. „Derzeit sind im Landkreis Dillingen 906 Menschen arbeitslos gemeldet, 138 weniger als im vorigen Monat und 40 weniger als vor einem Jahr“, berichtet Möritz.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch

Der Geschäftsführer macht sich wegen der sich abzeichnenden konjunkturellen Eintrübung noch keine großen Sorgen. „Auch wenn sich derzeit eine leichte Abschwächung der Konjunktur wegen des Rückgangs von Aufträgen und in der Produktion bemerkbar macht, verzeichnen wir noch keine Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Möritz. Die Unternehmen halten seinen Beobachtungen zufolge ihre Mitarbeiter, „weil sie wissen, dass Arbeitskräfte in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung immer knapper werden“. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei jedenfalls weiterhin hoch. Mit mehr als 890 gemeldeten freien Arbeitsstellen im April hätten Arbeitssuchende im Landkreis Dillingen beste Chancen auf eine Beschäftigung. „Die Betriebe suchen vor allem Fachkräfte“, stellt Möritz fest.

Es gab Ende April 684 offene Ausbildungsstellen im Landkreis

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen unvermindert auf Hochtouren. Im April verzeichnete die Agentur 611 gemeldete Ausbildungssuchende. Ihnen standen insgesamt 684 offene Ausbildungsstellen gegenüber. „Einerseits eine angenehme Wahlsituation für die künftigen Azubis, andererseits aber auch ein deutlicher Hinweis, dass hier für die Betriebe ein Engpass besteht“, sagt der Geschäftsführer. Jeder, der sich für eine Berufsausbildung entscheidet, ob jugendlich oder auch als Erwachsener, verringere erheblich das Risiko, in seinem Berufsleben arbeitslos zu werden. Fachkräfte, so Möritz, würden nicht nur aktuell dringend von den Arbeitgebern gesucht, auch in Zukunft sei ein erfolgreicher Berufsabschluss die beste Versicherung, einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu haben. Die Arbeitsagentur unterstützte gerne auch Erwachsene, die diesen Schritt wagen.

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote im April 2,0 Prozent (391 Personen). Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,2 Prozent (82 Personen). 212 ausländische Arbeitslose und 106 Menschen mit Behinderung suchen gegenwärtig eine Beschäftigung. Von den 906 arbeitslos gemeldeten Menschen im Landkreis waren 577 Personen (minus 93 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 329 beim Jobcenter Dillingen (minus 45 zum Vormonat) gemeldet.

Die Anforderungen liegen meist auf Fachkräfteniveau oder höher

Die Arbeitgeber haben insgesamt 894 offene Stellen gemeldet (58 mehr als im Vorjahr). Bei gut 85 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher, erläutert Möritz. 42,3 Prozent der Stellen sind von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet. (bv mit pm)

