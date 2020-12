vor 16 Min.

16. Türchen: Volksmusik-Ensemble "Vierklang" spielt "Süßer die Glocken nie klingen"

Das Vierklang-Ensemble der Musikschule Wertingen versteckt sich hinter unserem 16. Adventstürchen. Spielen Sie mit.

Von Vanessa Polednia und Cordula Homann

Wir wollen die Adventsstimmung in den Landkreis Dillingen holen. Damit das bei all den Corona-Beschränkungen überhaupt möglich ist, bieten die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender: 24 Mal wird das virtuelle Türchen aufgehen. Jeden Tag gibt es einen Steckbrief, in dem die jeweiligen Musiker kurz vorgestellt werden, dazu das Video, in dem die Solisten oder Gruppen musizieren.

Josef Werner Schneider: Musikvereine waren 2020 "zur Passivität gezwungen"

Die Vereine haben es dieses Jahr nicht leicht. Auch nicht die Musikvereine. „Fehlende Auftritte, ausgefallene Konzerte, man ist zur Passivität gezwungen“, sagt der Bezirksvorsitzende ASM im Kreis Dillingen, Josef Werner Schneider. Die aktuelle Situation berge drei Probleme: Dass Fixkosten für Musikheime weiterlaufen, während die Einnahmen fehlen, belastet manche Vereinskasse. Die sozialen Kontakte sind weggefallen. Doch die weitaus größte Belastung sei, wie es mit den Vereinen überhaupt weitergeht. Der ASM habe viele Fortbildungsmöglichkeiten online angeboten. Als einem der wenigen konnte beim ASM sogar im Sommer die Bläserprüfung im vorgeschriebenen Hygiene-Rahmen abgehalten werden. „Im Frühjahr werden wir einfach weiterschauen und sehen, was die Bayerische Staatsregierung vorgibt.“

Jetzt im Lockdown könnte jeder Musiker üben. Doch weil keine Konzerte stattfinden, fehle ein bisschen das Ziel. „Daher ist die Aktion unserer Zeitung eine ganz tolle Möglichkeit zu spielen“, lobt Schneider unser musikalisches Adventstürchen. Das ermöglicht jedem, jeden Abend um 19 Uhr zu musizieren!

Das 16. Türchen des DZ-/WZ-Adventskalenders

Hinter unserem heutigen Türchen verbirgt sich „Süßer die Glocken nie klingen“. Warum stellen Sie sich nicht heute Abend in den Garten und singen es einfach laut in die Nacht hinaus? Vielleicht singt der Nachbar hinter der Hecke ja mit? Es wäre auch schön, wenn sich noch ein paar Musikvereine an unserer Aktion beteiligen und uns ein Video schicken würden. So wie das Volksmusik-Ensemble „Vierklang“ der Musikschule Wertingen, das 16. Türchen unseres musikalischen Adventskalenders. Es spielt „Süßer die Glocken nie klingen“. Die Gruppe besteht aus Stefanie Saule am Akkordeon, Sabrina Steinle spielt Klarinette, Manfred-Andreas Lipp ist Initiator und Klarinettist der Volksmusikbesetzung und Rudolf Heinle steht am Kontrabass. Sie haben sich für ein Lied entschieden, von dem sie denken, dass unsere Leser es kennen und mitsingen.

Bis auf den 73-jährigen Rudolf Heinle sind alle Mitglieder hauptberuflich Musiklehrer. Der Kontrabassspieler war Bankkaufmann und ist nun als Rentner Mitglied der Orchestervereinigung Höchstädt-Wertingen. Die Klarinettenspieler des Vierklang-Ensembles sind außerdem im Orchester der Stadtkapelle Wertingen aktiv. Die 40-jährige Akkordeonspielerin Saule war früher an der Musikschule Wertingen tätig und arbeitet mittlerweile in Gersthofen.

So schön klingt das "Vierklang"-Ensemble:

DZ-/WZ-Adventskalender: Vierklang-Ensemble der Musikschule Wertingen spielt "Süßer die Glocken nie klingen" Video: MV Wertingen

So können auch Sie sich an unserem DZ/WZ-Adventskalender beteiligen

Das Video des Vierklang-Ensembles können Sie auch auf facebook.com/DonauZeitung anschauen. Stimmen Sie doch beim Anschauen mit ein, dann ist Ihre Stimme warm für heute Abend, für Ihren großen Auftritt.

Nehmen Sie ein Instrument oder singen Sie einfach coronakonform aus dem Fenster, vor der Haustür oder vom Balkon herunter „Süßer die Glocken nie klingen“ mit. Heute Abend, um 19 Uhr. Je mehr Menschen mitmachen, umso weihnachtlicher wird es.

