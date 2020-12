vor 34 Min.

20. Adventstürchen: Mit Oak Hill Road und walisischen Klängen gen Weihnachten

Das 20. Türchen unseres musikalischen Adventskalenders gestaltet die Band Oak Hill Road . Sie spielt ein altes, walisisches Weihnachtslied mit dem Titel „All Through The Night“.

Von Cordula Homann

Die Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung bieten in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender: 24 Mal wird das virtuelle Türchen aufgehen. Jeden Tag gibt es einen Steckbrief, in dem die jeweiligen Musiker kurz vorgestellt werden, dazu das Video, in dem die Solisten oder Gruppen musizieren.

Nicht nur Musikkapellen sind vom Lockdown betroffen – auch Bands können seit Monaten nicht mehr auftreten. Dazu gehört das Folk-Duo Oak Hill Road, bestehend aus Florian Hirle ( Augsburg) und Helmuth Baumann (Waltershofen). Für unser 20. Adventstürchen spielen sie ein altes, walisisches Weihnachtslied mit dem Titel „All Through The Night“.

Das 20. Türchen des DZ-/WZ-Adventskalenders bietet Folk

Die beiden sind seit einigen Jahren Lehrer für Gitarre und E-Bass an der Musikschule Wertingen. Live zu hören waren sie schon bei Konzerten auf der Zusaminsel und in der Musikschule. Oak Hill Road hätte auch in diesem Jahr einige Auftritte gehabt, doch diese fielen alle aus. Mit diesem besonderen Weihnachtslied wünschen Oak Hill Road den Lesern schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit der walisischen Weise kann man sich am vierten Adventssonntag auf Weihnachten einstimmen und von der Heiligen Nacht träumen.

So klingt die Folk-Band aus der Region:

So können auch Sie sich an unserem DZ/WZ-Adventskalender beteiligen

Das Video finden Sie sowohl online auf Facebook und auf Youtube anschauen. Es wäre schön, wenn wieder der eine oder andere Leser zu seinem Instrument greift, sich an die offene Haustür stellt und das Lied spielt. Es sind am Sonntag nur noch vier Tage bis Weihnachten. In den Messen dürfen wir nicht singen. Also machen Sie es doch daheim.

