27.01.2021

An dieser Wittislinger Sanierung führt kein Weg vorbei

Plus Der Gemeinderat bestätigt bei seiner Sitzung, dass die Maßnahme in den Dorferneuerungsplan aufgenommen werden soll. Es gibt aber eine knappe Entscheidung gegen ein weiteres Bauvorhaben.

Von Brigitte Bunk

Nachdem der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Wittislinger Dorferneuerung im November 2020 beschlossen hatte, die Maßnahme Brücke Kasarmen/Hubaldstraße mit in den Dorferneuerungsplan aufzunehmen, fehlte noch die Bestätigung durch den Gemeinderat. Die Beratung stand am Dienstagabend auf der Tagesordnung. Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD) erläuterte: „Wir müssen die Brücke machen, durch die Dorferneuerung haben wir Fördermöglichkeiten.“

Dass es derzeit keine andere Fördermöglichkeiten gebe, nachdem kein Straßenausbau anstünde in dem Bereich, bestätigte VG-Geschäftsführer Tobias Steinwinter. Reicherzer ergänzte angesichts der Haushaltslage und der Frage, ob das Geld aus dem Topf der Dorferneuerung so nicht bei anderen Maßnahmen fehlen würde: „Die Brücke muss saniert werden. Ohne Förderung bleibt auch kein Geld für andere Maßnahmen übrig.“ Die Fragen der Ratsmitglieder zielten darauf ab, ob auch das Umfeld der Brücke aufgenommen wird, und ob die Brücke nicht vor dem zweiten Teil der Oberbechinger Straße saniert werden solle, um die Strecke als Umleitung nutzen zu können. Denn momentan sei sie ab 2,8 Tonnen gesperrt.

175.000 Euro für die Sanierung

Warum die Gemeinde hier als Bauträger auftreten solle, war die nächste Frage. Und der Hinweis kam, dass die Begutachtung, bei der die Kostenschätzung der Sanierung bei 175000 Euro lag, bereits 2016 gewesen sei, die Preise würden wohl inzwischen anders stehen, so solle die Maßnahme zeitnah durchgeführt werden, um bezahlbare Preise zu haben. Reicherzer wies vor der Abstimmung darauf hin, dass lediglich abgestimmt werde, ob die Maßnahme in den Dorferneuerungsplan aufgenommen werde. „Alles andere kommt noch.“ Mit einer Gegenstimme wurde dies befürwortet.

Der Bauvoranfrage zum Neubau einer Lagerhalle mit Bürogebäude und eines Betriebsleiterwohnhauses im Papiermühlfeld stimmten die Räte zu, nachdem der Haustechnikbetrieb, der derzeit in der Gartenstraße angesiedelt ist, wächst, Notdienst anbietet und Lieferungen tags und nachts angenommen werden müssten. Außerdem gebe es in diesem Industriegebiet bereits entsprechende Wohnhäuser.

Interessenten sollen miteinander reden

Denkbar knapp, mit 7:7 Stimmen, lehnten sie allerdings die weitere Bauvoranfrage ab. Denn zur Erschließung von zwei Einfamilienhäusern und eines Zweifamilienhauses gegenüber der ehemaligen Spinnerei/Weberei in Zöschlingsweiler stünde derzeit nur ein Feldweg zur Verfügung. Ein Vertrag müsste regeln, dass sämtliche Kosten, die durch die Herstellung der Wasserleitung und des Kanals anfallen, vom Bauherrn oder den späteren Eigentümern zu tragen seien. Auch später, wenn die Grundstücke samt Häuser verkauft sind und Reparaturen anstehen. Denn die Gemeinde hat bei diesem Grundstück keine Erschließungspflicht, nachdem in diesem Innerortsbereich, in zweiter Reihe, kein Bebauungsplan vorliegt. Da auch ein Anschluss an das Baugebiet Fabrikfeld möglich wäre, sobald das erschlossen wird, hat die Gemeinde die Interessenten gebeten, miteinander zu reden, um sich zeitlich abzustimmen. Nachdem der Beschlussvorschlag, den Bürgermeister Reicherzer vorlas lautete, „der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen“, führte die gleiche Zahl der Für- und Widerstimmen aufgrund der fehlenden Mehrheit zu einer Ablehnung der Anfrage.

Nachdem Jürgen Menzel von Bürgern angesprochen wurde, wies er auf zwei Hänger hin, die an der Zöschlingsweiler Straße schon monatelang im Weg stehen. Bürgermeister Reicherzer bestätigte, dass es schon mehrere Gespräche, auch mit der Polizei und dem Landratsamt gegeben habe, aber noch keine Einsicht beim Verursacher .

Themen auch öffentlich diskutieren

Dass die Bauherrn am Papiermühlfeld verstärkt über den alten Grasweg und den Radweg fahren, statt über die Erschließungsstraßen, merkte Menzel ebenfalls an. Und dass die Glascontainer beim Penny überfüllt sind und die Leute den Platz nutzen, um Sperrmüll zu entsorgen.

Dass die Baugenehmigung für den Edeka noch nicht erteilt sei, antwortete Reicherzer auf die Frage von Johannes Wunderle. Der wandte sich noch bezugnehmend auf einen Artikel in der Donau-Zeitung an die SPD-Fraktion mit dem Vorwurf, dass es nicht gut sei, die Bodendenkmalpflege gegen den Klimaschutz auszuspielen. „Wir haben wichtigere Themen, als uns darüber öffentlich auszulassen.“ Jürgen Menzel meinte dazu, dass die SPD-Fraktion es für wichtig halte, Dinge beim Namen zu nennen. Die Kosten der Bodenuntersuchungen auf die Eigentümer abzuwälzen zum Beispiel.

