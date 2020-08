00:32 Uhr

Anliegen aus der Sport-Branche

Landtagsabgeordneter Winter bei Deisler in Gundelfingen

Corona und die damit verbundenen Sicherheitsvorgaben hatten zunächst dazu geführt, dass Studios keine Möglichkeit hatten, zu arbeiten. Zwischenzeitlich durften die Fitnessstudios nach dem Lockdown endlich wieder öffnen. Christian Deisler, Inhaber von Premio Fitness in Gundelfingen, betonte im Gespräch mit Stimmkreisabgeordnetem Georg Winter, dass gerade wegen Corona die Fitness und ein starkes Immunsystem für jeden Einzelnen wichtig sind, um weniger anfällig zu sein.

Winter konnte sich laut Pressemitteilung sowohl im Fitnessstudio als auch auf der Bleiche beim Rehasport überzeugen, mit welcher Begeisterung die Aktiven sich einbringen, so steht es in der Pressemitteilung.

Ein konkretes Anliegen von Christian Deisler waren die Laufzeiten von Mitgliedschaften in Fitnessstudios. Hier sicherte Georg Winter zu, sich sowohl in München wie in Berlin mit den zuständigen Ansprechpartnern für Verbraucherschutz in Verbindung zu setzen. Mögliche Überlegungen aus dem Berliner Justizministerium, darin waren sich Deisler und Winter einig, würden durch sehr kurze Vertragslaufzeiten die Arbeit der Fitnessstudios und Planungssicherheit erschweren, heißt es in der Mitteilung weiter. (pm)

