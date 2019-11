vor 36 Min.

Arbeitsunfall: 150 Kilogramm schwerer Pfosten prallt auf Bein

In einem Betrieb in Gundelfingen ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei zog sich ein 56-Jähriger bei Schweißarbeiten schwere Verletzungen zu.

In einer Firma in Gundelfingen ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Während laut Polizei ein 56-jähriger Arbeiter in einer Fabrikationshalle gegen 6.30 Uhr mit Schweißarbeiten an einem Stahlpfosten beschäftigt war, rutschte der etwa 150 Kilogramm schwere Pfosten ab und prallte gegen das Bein des Arbeiters.

Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberschenkel und wurde nach einer ersten Behandlung im Krankenhaus Dillingen weiter in die Universitätsklinik Augsburg gebracht. (pol)

