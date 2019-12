vor 60 Min.

Auf dem Dillinger Christkindlesmarkt gibt’s Herzlichkeit gratis

Das neue Christkind Rosalie Hungbaur nimmt seine Aufgabe ernst – ebenso wie die Marinesoldaten, die mit ihrem Küstenglühwein einen Rekord knacken wollen

Von Berthold Veh

Die Freude ist Christkind Rosalie Hungbaur anzumerken. Das Mädchen darf zum ersten Mal den Dillinger Christkindlesmarkt eröffnen. Bisher war sie der Engel, nun hat Rosalie das würdevolle Amt von ihrer Schwester Lena übernommen. Und die Elfjährige füllt ihre Aufgabe mit einer inneren Heiterkeit aus. Mit Nikolaus Markus Hirner und Knecht Ruprecht Christian Remmele teilt Rosalie Bonbons und Nüsse an Kinder aus. „Und ich kann Freude bringen, einfach Herzlichkeit“, betont das Christkind.

Besucher kommen in Scharen, obwohl es stürmt und regnet

Zuvor hat Rosalie zusammen mit Oberbürgermeister Frank Kunz den Dillinger Christkindlesmarkt eröffnet, der schon am Freitagabend trotz widrigen Wetters – es stürmt und regnet – Besucherscharen anlockt. Der Rathauschef freut sich über den Lichterglanz und die stimmungsvolle Atmosphäre im Innenhof des Schlosses und im Schlossgarten. Der Dillinger Christkindlesmarkt sei mit etwa 100 Ausstellern einer der größten Weihnachtsmärkte in der Region. Kunz dankt den vielen Vereinen und Organisationen, die mit ihrem Einsatz die Großveranstaltung in der Vorweihnachtszeit zu einem Erlebnis machen. An zahlreichen Ständen sammeln Ehrenamtliche für soziale Zwecke. Alfred Rudhart etwa verkauft bei Round-Table Dillingen-Lauingen Lose. „Das gehört für mich jedes Jahr dazu, ich mache das gerne“, sagt der Lauinger. Round Table will dieses Mal eine große Spende für Pater Stefano zusammenbringen, der auf Madagaskar ein Kinderheim aufgebaut hat.

Der Küstenglühwein soll eine Rekordspende einbringen

Großes haben sich auch die Marinesoldaten vom Ausbildungszentrum Uboote (AZU) in Eckernförde vorgenommen, die mit einem 19-köpfigen Team im Schwäbischen Rom angerückt sind. Auf die 800 Kilometer lange Reise von Schleswig-Holstein nach Bayerisch-Schwaben haben die Soldaten mehr als 1000 Liter Küstenglühwein mitgenommen, informiert Fregattenkapitän Bert Petzold. Und sein Kollege, Fregattenkapitän Arndt Henatsch, kündigt an, dass dieses Mal ein neuer Rekord aufgestellt werden soll. Nicht etwa beim Alkoholgehalt des Küstenglühweins, sondern bei der Spende, die durch den Verkauf für den guten Zweck zustande kommt. 6112 Euro hat das AZU im vergangenen Jahr an Dillinger Kindergärten gespendet, und 1000 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Diese Marke gelte es zu übertreffen. „Wir sind nicht zum Spaß hier“, sagt Henatsch mit einem Augenzwinkern.

Das Ambiente im Schlossgarten sucht seinesgleichen

Richtig Spaß haben ganz offensichtlich die Besucher. Denn an den Ständen gibt es viel zu schauen, staunen und kaufen. Und kulinarisch ist ebenfalls einiges geboten – von der Bratwurst bis zum Vanillekrapfen. Zahlreiche Ensembles wie das Kinder-Jugend-Blasorchester, das bei der Eröffnung auftritt, spielen Weihnachtslieder, in der Schlosskapelle sind Krippen aus Privatbesitz ausgestellt. Die Donaualtheimerinnen Tanja und Sonja Zengerle haben zuletzt viele Weihnachtsmärkte in der Region besucht. Im Dillinger Schlossgarten sei das Ambiente aber am schönsten.

Öffnungszeiten Der Dillinger Christkindlesmarkt hat am Samstag von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

