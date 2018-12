18:51 Uhr

Auffahrunfall in Dillingen: Autofahrer verletzt

Eine Autofahrerin hat am Montag in Dillingen übersehen, dass ein vor ihr fahrender Mann mit seinem Wagen abbiegen wollte.

Leichte Verletzungen hat ein 59-jähriger Autofahrer am Montag kurz vor 11 Uhr bei einem Auffahrunfall in Dillingen erlitten. Der Mann war mit seinem Auto aus Richtung Großer Kreuzung auf der Altheimer Straße unterwegs gewesen und wollte vor der großen Bahnunterführung nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Eine 44-jährige Autofahrerin übersah dies laut Polizeibericht und fuhr auf dessen Wagen auf. Der 59-Jährige begab sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (pol)

