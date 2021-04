vor 2 Min.

Bahnübergang Peterswörth: So geht es jetzt weiter

Plus Der Gundelfinger Stadtrat spricht erneut über die Problemstelle in Peterswörth. Es gibt Kritik am Vorgehen des Landratsamts.

Von Christina Brummer

Erneut ist der Bahnübergang an der Offinger Straße in Peterswörth Thema im Gundelfinger Stadtrat (wir berichteten). Und erneut steht Roman Bauer vom Tiefbauamt des Landratsamts vor den Ratsmitgliedern und stellt den aktuellen Stand der Maßnahme vor. „Wenn Sie neue Pläne erwarten, muss ich Sie enttäuschen“, schickt Bauer gleich zu Beginn seines Vortrags voraus. Neue Entwicklungen gibt es aber trotzdem und diese gefallen einigen Ratsmitgliedern überhaupt nicht. Es kommt zu einer symbolischen Abstimmung.

Themen folgen