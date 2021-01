11:32 Uhr

Baumfällarbeiten in Lauingen: Was Bürger jetzt beachten müssen

Am Lauinger Donauufer beginnen am Mittwoch die Rodungsarbeiten.

In Lauingen erfolgen in den kommenden Tagen einige Baumpflegemaßnahmen. Am Donauufer wird indes gerodet. Was Passanten beachten sollten.

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten für das Projekt „Umgestaltung des Donauufers“ in Lauingen werden vor Beginn der Vogelbrutzeit diverse Rodungsarbeiten durchgeführt. Die Segrépromade wird zu diesem Zweck ab Mittwoch, 20. Januar, von der Hospitalstiftung bis zur Brücke am Luitpoldhain für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die Fällarbeiten finden am Donnerstag und Freitag statt. Die Sperrung wird am Montag, 25. Januar, wieder aufgehoben.

Des Weiteren sind für Samstag, 23. Januar, in der Schabringer Straße (stadtauswärts vor der Unterführung) Baumpflegemaßnahmen vorgesehen. Der Bereich wird deshalb für den Verkehr vorübergehend halbseitig gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden in diesem Bereich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Die Bäume in Lauingen werden im Herbst ersetzt

Zuletzt wurde bei einer routinemäßigen Überprüfung der städtischen Einrichtungen und Kinderspielplätze von fachlicher Seite festgestellt, dass mehrere Bäume nicht mehr der Verkehrssicherheit entsprechen. Der Stadtbauhof wird daher im Zeitraum vom 25. Januar bis 19. Februar – je nach Witterung – verschiedene Baumpflegearbeiten durchführen. Soweit es möglich ist, werden die betroffenen Bäume durch die Pflegearbeiten erhalten. An verschiedenen Stellen wird es jedoch unumgänglich sein, einige Bäume zu fällen. Für jeden Baum, der entnommen werden muss, wird im Herbst nachgepflanzt, heißt es. Dabei wird darauf geachtet, dass Bäume gesetzt werden, die in ein etwaiges Klimakonzept der Stadt Lauingen integriert werden können. (pm)

