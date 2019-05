vor 38 Min.

Betrug am Pfandautomat: Kiste mit Seil herausgezogen

In einem Verbrauchermarkt in Dillingen hat eine Personengruppe versucht, den Pfandautomaten mit einem Trick zu überlisten.

Eine Personengruppe will am Pfandautomaten eines Dillinger Verbrauchermarktes zu Geld kommen. Doch ein Mitarbeiter beobachtet sie.

Eine Personengruppe ist am Donnerstagnachmittag dabei beobachtet worden, wie diese sich an einem Leergutautomaten eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße zu schaffen machte. Konkret wurde laut Polizei eine Leergutkiste in den Automaten eingeführt und nach der Pfandregistrierung wieder mit einem Seil aus dem Automaten gezogen.

Dillingen: Polizei ermittelt 18-Jährigen als Tatverdächtigen

Als die Täter bemerkten, dass sie bei ihrer strafbaren Handlung von einem Mitarbeiter beobachtet wurden, flüchteten sie mit einem Auto. Aufgrund der Feststellungen des Mitarbeiters konnte bereits ein 18-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. (pol)

