vor 52 Min.

Betrug: angebliche Hilfe für Windows

Ein Mann ruft an und bietet Hilfe bei Windows an. Zum Glück hatte die Angerufene von der Masche schon gehört.

Eine Frau aus Buttenwiesen ist am Montagmorgen um 8.30 Uhr angerufen worden. Am anderen Ende der Leitung war ein ihr unbekannter Mann, der sich in englischer Sprache als Kevin vorstellte.

Dabei erwähnte er, so die Polizei, dass er für das Betriebsprogramm „Windows“ arbeiten würde. Da die Buttenwiesenerin bereits davon gehört hatte, dass Betrüger sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens ausgeben, um an Zugangsdaten für Bankkonten zu gelangen, beendete sie sofort das Gespräch (Achtung vor falschen Microsoft-Mitarbeitern) . Es entstand daher kein Schaden. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

