Bissingen

vor 17 Min.

Das Mulchen und die Bienen – ein Streitgespräch in Bissingen

Plus Ein Imker verzweifelt über gemähte Blumenwiesen. Was sagen das Landwirtschaftsamt und der Bauernverband?

Von Günter Stauch

Schon der Großvater bewies ein Riesenherz für die kleinen putzigen Summer. „Klar, dass die Sache mit der Bienenzucht irgendwann auf mich übergesprungen ist“, gibt Jochen Oßwald gern zu. Der heute 51-jährige entwickelte mehr und mehr Aufmerksamkeit für die Umwelt. „Dass ich nach der Übernahme der Bienenvölker eines Tages sehr sensibel auf die Natur reagieren würde, war abzusehen“, meint der Mann aus Oberringingen, einem der 18 Ortsteile der Marktgemeinde Bissingen. So sehr, dass ihm das Herz heute wehtue über „den Mäh- und Mulchwahnsinn“ in unserer Region. Jüngstes und für den engagierten Tier- wie Pflanzenfreund schockierendes Beispiel: Der „abgemulchte“ Fohlenbach, ein Gewässer, das ganz in seiner Wohnortnähe vorbeifließt und später in die noch junge Kessel mündet.

