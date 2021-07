Mit einer Rallye durch das Kesseltal Kneipp auf den Spuren

Plus Die Kindertageseinrichtung Bissingen lädt auf eine spannende Tour durch das Kesseltal.

200 Jahre Kneipp, das muss gefeiert werden. Das dachte sich das Team der Kindertageseinrichtung Bissingen und hat eine Rallye entwickelt, auf der die fünf Säulen der Kneipplehre an verschiedenen Stationen erlebt werden können.