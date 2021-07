Fahrer meldet Wildunfall bei Stillnau nicht

Ein bisher Unbekannter hat eine Rehgeiß bei Stillnau angefahren. Ein Jäger musste das Tier von seinen Leiden erlösen. Die Polizei hat eine dringende Mahnung.

Bei der Polizei sind am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr mehrere Meldungen eingegangen, dass ein offensichtlich schwer verletztes Reh nach einem vorausgegangen Wildunfall in einem Feld entlang der Kreisstraße DLG 26 zwischen den Ortschaften Stillnau und Rohrbach, kurz vor der Grenze zum Landkreis Donau-Ries, in einem Feld liegt.

Die Rehgeiß hatte unsägliche Schmerzen

Der Fahrzeugführer, dessen Wagen mit dem Tier zusammengestoßen war, hatte den Wildunfall weder bei der Polizei noch beim zuständigen Jagdrevierinhaber gemeldet. Die noch nicht verendete Rehgeiß musste so unter unsäglichen Schmerzen längere Zeit ausharren, bis sie von einem Jäger von ihren Leiden erlöst wurde.

Polizei: Wildunfälle sind unverzüglich zu melden

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Dillingen ausdrücklich darauf hin, dass Wildunfälle unverzüglich beim Revierinhaber oder der Polizei zu melden sind. Zuwiderhandlungen sind nach dem Bayerischen Jagdgesetz bußgeldbewehrt. Wird der Wildunfall nicht gemeldet und ist das Tier dadurch unnötigen Qualen ausgesetzt, greifen laut Polizeibericht überdies die Strafvorschriften des Tierschutzgesetzes. Hier drohen Geldstrafen und sogar Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Bleibt das Wildtier nach der Kollision mit einem Fahrzeug verletzt oder tot auf der Straße liegen und kollidiert ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit dem Tierkörper, weil der Wildunfall ungemeldet blieb, erfüllt sich generell der strafgesetzliche Tatbestand der „Gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr“. Hier kann die Freiheitsstrafe laut Mitteilung sogar bis zu fünf Jahren ausfallen. (pol)

