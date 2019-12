18.12.2019

Bissinger Landvolk hat bereits 110000 Euro gespendet

Der Adventsbasar ist ein überwältigender Erfolg. Viele Vereine und Institutionen haben davon bereits profitiert – auch in der Heimat

Die Verantwortlichen des Katholischen Landvolks Bissingen dürfen sich bei ihrem diesjährigen Adventsbasar über einen großartigen Spendenerfolg freuen. Dank aktiver und engagierter Mitglieder gelang es mit bisher 21, in zweijährigem Turnus stattfindenden Adventsbasaren einen Gesamt-Spendenerfolg von knapp 110000 Euro zu erzielen und an vielfältige Projekte und Institutionen auszuschütten. Nicht wegzudenken ist die tatkräftige Unterstützung der örtlichen Vereine und Gruppierungen. So halfen auch heuer wieder der Obst- und Gartenbauverein, der Imkerverein, die „Krabbelgruppen“, die Gruppe „Mütter aktiv“ und die Bissinger Ministranten dabei, die Vielfalt des Angebots mit eigenen Ideen und Leckereien zu bereichern, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine stattliche Zahl an Besucherinnen und Besuchern fand sich bereits am Samstagnachmittag zur Eröffnung durch den Vorsitzenden des Landvolks, Anton Schiele, und Pfarrer Georg Vadakkinezhath ein und verbrachte gemütliche Nachmittagsstunden im liebevoll dekorierten und stimmungsvoll beleuchteten Hofgarten. Abends, nach dem Besuch des Vorabendgottesdienstes in der benachbarten Pfarrkirche St. Peter und Paul, war der Hofgarten abermals mit einer beachtlichen Menschenschar gefüllt.

So war es nicht verwunderlich, dass die in einer Vielzahl an Bastelstunden selbst gefertigten Adventskränze, weihnachtlichen Gestecke und das umfangreiche Angebot an Dekoartikeln auch reißenden Absatz fanden. Ein Bastelangebot für die Kleinen, die sich auch an den Tieren im zentral aufgestellten Schafgehege erfreuten, und der Besuch des Bischofs Nikolaus gemeinsam mit seinem Gesellen Knecht Ruprecht rundete das Angebot auch für die Besucherfamilien ab. Selbst gebackene Torten, Kuchen, Bauern- und Früchtebrote, Waffeln und ein vielfältiges und leckeres Speisenangebot taten ein Übriges, um einen hervorragenden Spendenerfolg zu erzielen.

Mit stimmungsvollen Advents- und Weihnachtsliedern sorgten die Jugendkapelle MöBi JUnited und die Dorfstadl-Musikanten für das passende musikalische Flair. Im Rahmen der vorweihnachtlichen Adventsfeier der Landvolkgruppe konnte dann im voll besetzten Saal im Pfarrheim unter großem Applaus der stolze Betrag von 6000 Euro auf drei Spendenschecks verteilt an folgende Institutionen übergeben werden: Mit je 2000 Euro unterstützt wird die wertvolle Arbeit des Kesseltaler Bürgerservice KeBs und des Kreativstammtischs Unterthürheim. Den dritten Scheck nahm Georg Hirner im Namen der Katholischen Kirchenstiftung Bissingen für den Unterhalt des Pfarr- und Jugendheims in Bissingen in Empfang.

Bürgermeister Stephan Herreiner, der in seiner Funktion als Vertreter des Kesseltaler Bürgerservice auch selbst einen der drei Schecks in Händen hielt, zeigte sich von dem Erfolg des Adventsbasars äußerst beeindruckt und würdigte anerkennend das Engagement und die ausgezeichnete Zusammenarbeit der Vereine vor Ort.

In gemütlicher Runde, musikalisch umrahmt von Julia Seiler und Edith Wiedemann, gelang es mithilfe besinnlicher und meditativer Texte, den vorweihnachtlichen Trubel hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche der Adventszeit zu konzentrieren. (pm)

