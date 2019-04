18.04.2019

Bläserklasse rockt die Aula

Wittislinger Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können mit ganz unterschiedlichen Stücken

Nach intensiver Probenarbeit in den vergangenen Wochen freuten sich die Instrumentalisten der Bläserklasse auf ihren Auftritt in der Aula der Grund- und Mittelschule Wittislingen. Die Rahmenbedingungen waren perfekt: Die Aula war beim Vorspielabend bis auf den letzten Platz gefüllt.

Unter der bewährten Leitung von Ingrid Menzel stellten sowohl die Fortgeschrittenen als auch die Anfänger ihr Können unter Beweis. Als großes Orchester begeisterten sie die Zuhörer mit den Stücken „Stars wars“, „Pirates of the Caribbean“ und „Wenn der Elefant in die Disco geht“. Zudem traten die Akteure als Register oder einzeln als Solisten auf. Souverän begleitete Luisa Kienmoser am Klavier und Lena Eberle gab am Schlagzeug den Rhythmus vor. Lang anhaltenden Applaus erhielt das junge Orchester nach den letzten Songs „Rock around the clock“ und „Old McDonald“.

Rektorin Angelika Riesner zeigte sich am Ende der Veranstaltung begeistert von dem Können der Bläserklasse.

Mit Blumen bedankte sie sich bei Ingrid Menzel für das große Engagement sowie die erfolgreiche Leitung der Bläserklasse und bei den Registerdozenten Sonja Eberle, Gottfried Rabel und Angela Pflüger für deren unermüdlichen Einsatz in der Ausbildung. (pm)

