16-Jähriger wird bei Unfall in Blindheim verletzt

Der Jugendliche war mit seinem Leichtkraftrad in Blindheim unterwegs, als ihn ein Autofahrer übersah. Nach dem Unfall musste er ins Krankenhaus.

Ein 67-Jähriger befuhr am Freitag gegen 9 Uhr mit seinem Pkw den Oberfeldweg in Blindheim in Richtung Ludwigstraße. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße übersah er einen von links kommenden 16-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das berichtet die Polizei in ihrem Bericht von Samstag.

Unfall in Blindheim: 16-Jähriger wird leicht verletzt

Der 16-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich anschließend in das Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4000 Euro. (pol)