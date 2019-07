00:33 Uhr

Breskott im Geigerturm

Vernissage mit hundert Gästen

Rund hundert Gäste waren zur Vernissage mit Werken des Sonderheims Künstlers Alwin Breskott in den Geigerturm nach Höchstädt gekommen, organisiert vom Kulturforum der Stadt Höch-städt. Bürgermeister Gerrit Maneth zeigte sich von der Vielzahl der Besucher beeindruckt. In seiner Begrüßung zitierte er den niederländischen Maler Vincenz van Gogh: „Ich kenne keine bessere Definition für das Wort Kunst als diese: Kunst – das ist der Mensch“. Maneth weiter: „Dieses Zitat passt wunderbar zu unserem heutigen Künstler Alwin Breskott. Er ist ein authentischer Mensch, der die Natur sehr liebt, schätzt und sie erhält“.

Die Laudatorin Karla Maier, eine langjährige Freundin des Künstlers, berichtete über den Werdegang von Alwin Breskott und sagte, dass er seit 50 Jahren in Aquarell, Acryl und Öl malt und über seine starke Naturverbundenheit und sein Leben mit und für die Natur und sein Umgang mit ihr. Breskott zeigt seinen Werdegang in der natürlichen, menschlichen und farblichen Entwicklung seiner Bilder. Drei Bilderreihen werden gezeigt: Menschen, Tiere und Moderne. Der Künstler bedankte sich beim Kulturforum der Stadt für die Möglichkeit, im Geigerturm ausstellen zu können. Niklas Neidlinger gestaltete die musikalische Umrahmung. Die Besucher waren begeistert vom Gitarrenspiel und Gesang des jungen Musikers. Die Kunstausstellung von Alwin Breskott im Geigerturm in der Geigergasse ist noch einmal geöffnet: Am Sonntag, 7. Juli, von 14 bis 17 Uhr. Der Künstler ist anwesend. Der Eintritt ist frei. (pm)

