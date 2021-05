Brücken auf der Brenzbahn werden erneuert

Ab 3. Juni fahren Ersatzbusse

Von Fronleichnam, 3. Juni, ab 19.45 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 6. Juni 2021, finden zwischen Heidenheim und Giengen Bauarbeiten an drei Brücken statt. Deshalb müssen die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn und der DB Regio im Abschnitt zwischen Heidenheim und Giengen, einmal auch bis Langenau, ausfallen und werden im Abschnitt bis Giengen durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste ihre Verbindungen überprüfen. Die Mitfahrt in den SEV-Bussen ist nur mit gültiger Fahrkarte möglich. Fahrgäste müssen ihren Fahrschein an den Automaten oder den Verkaufsstellen an den Bahnhöfen erwerben. In den SEV-Bussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. Die konkreten Fahrplanänderungen sind unter www.sweg.de, www.hzl-online.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt außerdem der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Hechingen unter Telefon 07471/180611. (pm)