20.09.2018

Bürgerinitiative kritisiert Höchstädter Stadtrat

„B16 Bahntrasse – nein danke" klagt über Verzögerung beim Bau der Nordtrasse

Höchstädt Die Bürgerinitiative „B16 Bahntrasse – nein danke“ hat laut Pressemitteilung im abgelaufenen Jahr versucht, durch eine Anzeige im Mitteilungsblatt der Stadt Höchstädt sowie durch die Verteilung eines Flyers darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine baldige Realisierung der sich im Planfeststellungsverfahren befindlichen B16 neu WSG Nord für Höchstädt und die ganze Region ist. Nun beschäftigte sich die Initiative in ihrer jüngsten Hauptversammlung erneut mit der Bundesstraße. Laut dem Vorsitzenden Siegfried Behringer ist es allgemein bekannt, dass im Herbst 2017 ein Antrag auf Umwidmung des Lückenschlusses zwischen der Staatsstraße 2212, der DLG 41 und der DLG 36 zur B16 beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt wurde.

Der Bürgerinitiative sei bekannt, dass dieser Antrag im Februar vom Bundesministerium abgelehnt wurde. In der Pressemitteilung äußert der Verein seine Verwunderung darüber, warum die Umlandfraktion im Stadtrat in der Sitzung am Montag diesen bereits abgelehnten Antrag erneut einbrachte.

In ihrer Pressemitteilung weist die Initiative darauf hin, dass der Stadtrat Höchstädt seit März an Umplanungen für die B16 arbeite. Dabei sei die vorliegende Planung der B16 neu (WSG Nord) generell die bestmögliche Lösung. Weiterhin sei dies die schnellst umsetzbare Lösung für die Bundesstraße. Laut der Pressemitteilung der Bürgerinitiative verzögert der Stadtrat eine schnelle Realisierung der WSG Nord.

Sie fordert die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom September 2016. Anschließend an die Vorträge durch die Bürgerinitiative habe es intensive Diskussionen mit Mitgliedern und weiteren Gästen gegeben. Laut Pressemitteilung sind schließlich Maßnahmen seitens der Bürgerinitiative beschlossen worden. (pm)

