vor 38 Min.

Charlie sucht ein neues Zuhause

Der Rüde ist ein Prachtexemplar. Er hat sich gut entwickelt

Rüde Charlie kam ins Tierheim Höchstädt, da niemand mehr Zeit für ihn hatte. Charlie verhält sich zu Beginn recht zurückhaltend und Fremden gegenüber eher misstrauisch. Er ist kein lauter Hund und beäugt fremde Menschen, vor allem Männer, erst einmal genau. Aber die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die er im Tierheim erfahren hat, hat seinen Schutzpanzer weich werden lassen. Charlie liebt es zu kuscheln, genießt gemütliche Spaziergänge und ist auch Leckerli gegenüber nicht abgeneigt. Wie so viele Hunde vor ihm, hat Charlie im Tierheim gelernt, ein Hund sein zu dürfen.

Der Rüde ist eher ein ruhiger Vertreter seiner Art und als Schäferhund-Mischling auch nicht besonders groß. Dennoch kann Charlie laut Pressemitteilung ein guter Beschützer sein. Er braucht nur genug Zeit, sich an die Menschen zu gewöhnen, die in seiner Nähe sind. Charlie muss erfahren, dass ihm nichts Schlimmes und Schmerzhaftes passieren wird, dann zeigt er auch deutlich großes Interesse an seiner Umgebung. Der Rüde ist gerne draußen. Katzen und ein zu hektisches Treiben sollte es in seinem neuen Zuhause nicht geben und kleine Kinder wären sicherlich auch nicht seine Lieblingsspielgefährten.

Charlie hat sich merklich entspannt, seit er im Tierheim wohnt. Er hat seine ersten eigenen Spielzeuge – die blaue Quietscheente ist sein wichtigster Begleiter.

Allein daran kann man sehen, dass ein vergnügter Hund in ihm steckt, der noch nie Gelegenheit hatte, sich zu zeigen. Fehlt nur noch ein Mensch, der ihm dabei hilft und ihn unterstützt. Wer Charly kennenlernen will, sollte das Tierheim Höchstädt kontaktieren. (pm/HOW)

erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims am besten von Montag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr unter 09074 / 31 46. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag und auch an Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr.

