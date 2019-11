15:21 Uhr

Christkindlesmarkt Dillingen 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten & Programm

Der Christkindlesmarkt in Dillingen startet am 13. Dezember 2019. Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm: hier.

Mitte Dezember findet der Christkindlesmarkt in Dillingen statt. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm finden Sie in unserer Übersicht.

Zur Adventszeit erfreuen sich die Weihnachtsmärkte in der Region nach wie vor großer Beliebtheit. Auch der Dillinger Christkindlesmarkt, der alljährlich am 3. Adventswochenende stattfindet, lockte in den vergangenen Jahren Tausende von Besuchern an. Ihn wird Oberbürgermeister Frank Kunz am Freitag, 13. Dezember 2019, um 18 Uhr eröffnen. Unter der romantischen Kulisse des Schlosses verwandeln auch heuer zahlreiche Aussteller das Areal in eine duftende und funkelnde Weihnachtswelt. Einen Genuss verspricht das vielfältige Rahmenprogramm mit weihnachtlicher Musik an allen drei Veranstaltungstagen.

Alle Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten des Christkindlesmarktes Dillingen 2019 finden Sie hier in unserer Übersicht.

Christkindlesmarkt Dillingen 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Dillinger Christkindlesmarkt wird am 13. Dezember 2019 eröffnet. An welchen Tagen im Dezember der Weihnachtsmarkt stattfindet und die genauen Öffnungszeiten sehen Sie hier:

Freitag, 13. Dezember 2019: geöffnet von 18.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2019: geöffnet von 14.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2019: geöffnet von 11.00 bis 20.00 Uhr

Der Besuch des Weihnachtsmarktes in Dillingen ist, wie schon in den vergangenen Jahren, für alle Besucher an allen drei Tagen kostenfrei.

Dillingen Christkindlesmarkt 2019: Programm und Stände

Der Dillingener Christkindlesmarkt 2019 findet auch heuer wieder auf dem Gelände des Schlossinnenhofs und des romantischen Schlossgartens statt. Neben duftenden Glühweinständen und kulinarischen Köstlichkeiten warten auf die Besucher vom 13.12 bis zum 15.12.19 auch Kunsthandwerker, Vereine und Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen. Außerdem wird beim Weihnachtsmarkt in Dillingen ein buntes Rahmenprogramm mit weihnachtlicher Musik und weiteren Highlights für Groß und Klein geboten. So gibt es beispielsweise in der Schlosskapelle eine große Krippenausstellung mit unterschiedlichsten Krippen, im Schlossgarten wartet eine große Krippe mit echten Schafen. (AZ)

