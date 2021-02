09:25 Uhr

Corona: Ausgangssperre im Kreis Dillingen wird ab Dienstag aufgehoben

Das Dillinger Landratsamt hebt die Ausgangssperre ab Dienstag auf. Grund ist die aktuelle 7-Tages-Inzidenz. Doch für Rosenmontag gilt die Ausgangssperre noch.

Ab Dienstag, 16. Februar 2021, 0 Uhr, gilt im Landkreis Dillingen aufgrund der aktuellen 7-Tages-Inzidenz keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Dies hat das Landratsamt per Allgemeinverfügung, die im Amtsblatt des Landkreises unter www.landkreis-dillingen.de veröffentlicht ist, festgelegt.

Allerdings gilt abweichend von der bisherigen Regelung für heute, Montag, 15. Februar, noch eine Ausgangssperre von 22 bis 24 Uhr. „Dies hängt mit der zurückliegenden 7-Tages-Indzidenz in unserem Landkreis zusammen“, begründet Dillingens Landrat Leo Schrell die ungewöhnliche Konstellation. So hatte am vergangenen Sonntag noch eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr gegolten.

Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt bei 34,17

Ursache für die heute noch geltende Ausgangssperre ist die 7-Tages-Inzidzenz, die am 8. Februar noch bei 101,49 gelegen hatte. Am Montag, 15. Februar, lag sie bei 34,17.

Aufgrund der seit heute, 15.02.2021, geltenden geänderten elften Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt eine nächtliche Ausgangssperre, wenn innerhalb der zurückliegenden sieben Tage an mindestens einem Tag der Wert von 100 überschritten war. Dies war eben am 8. Februar der Fall.

