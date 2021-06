Eierlikör als Prämie fürs Impfen

Syrgensteiner Benevit-Mitarbeiter sind immunisiert – und werden dafür belohnt

Mit einer ungewöhnlichen Aktion begegnete Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister der anfangs schleppenden Impfbereitschaft seines Pflegepersonals: Jedes Einrichtungsteam, dessen Impfquote bei mindestens 60 Prozent liegt, erhält 1000 Euro zur freien Verfügung. Im Vorfeld gab es für jeden Geimpften zudem eine Flasche Eierlikör.

20 der 26 stationären Einrichtungen sowie die mobilen Dienste und die Tagespflegen haben die Quote nun erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wollen das Geld für eine große Sommerparty einsetzen“, sagt Einrichtungsleiterin Stefanie Link aus dem Haus Schlossblick in Syrgenstein, die im Namen der Geschäftsführung ihrem Team den Scheck überreichte. „Es tut gut, sich nach einem anstrengenden Jahr Pandemie was gönnen zu können. Das gesamte Team hat sich das redlich verdient“, wird Link in der Pressemitteilung zitiert. Wollten sich einer internen Umfrage zufolge im November noch etwa 30 Prozent der rund 2000 Benevit-Mitarbeiter impfen lassen, sind jetzt 62 Prozent bereits vollständig geimpft. Die Quote für die Erstimpfung liegt bei 68 Prozent und etliche Mitarbeiter warten noch auf ihren ersten Impftermin. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist demnach deutlich gestiegen. Bei den Bewohnern liegt die Quote bei rund 90 Prozent. (pm)