17:50 Uhr

Corona-Krise: Die Welt steht kopf, eines bleibt

So menschenleer ist es in diesen Tagen mitunter in der Dillinger Kapuzinerstraße. Die Läden der meisten Einzelhändler mussten wegen des Infektionsrisikos mit Corona vorübergehend schließen.

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeitsweise in unserer Redaktion völlig verändert. Auch früher gab es Widrigkeiten. Aber mit Corona ist das alles nicht vergleichbar.

Von Berthold Veh

Seit 30 Jahren schreibe ich für diese Zeitung. Und mitunter waren die Begleitumstände abenteuerlich. Vor 21 Jahren etwa, als das Pfingsthochwasser das Donauried flutete – und ich mit dem Auto im Unverstand noch eine überschwemmte Straße passierte. Oder bei einem schrecklichen Verkehrsunfall, über den wir berichten mussten, den ich aber nie vergessen werde. Auch der Großbrand des Dillinger Rathauses, als mich ein Feuerwehrmann zu meinem eigenen Schutz vom Brandort weggeleitete, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Aber mit Corona ist das alles nicht vergleichbar.

Unser Arbeitsweise und -welt wird auf den Kopf gestellt

Das Virus hat unsere gewohnte Arbeitsweise und -welt auf den Kopf gestellt. Sie als Leser der Donau-Zeitung merken das ganz unmittelbar, weil ihr Lokalteil nicht mehr den gewohnten Umfang hat. Die Erklärung ist einfach: Auch unsere Druckerei im Augsburger Medienzentrum ist beeinträchtigt und kann deshalb nicht die gewohnten Umfänge herstellen. Diese bis zu den Kommunalwahlen in der gewohnten Form aufrechtzuerhalten, war schon ein Kraftakt. Wir glauben, er hat sich gelohnt.

Zu berichten gibt es genug

Zu berichten gibt es in diesen Tagen genug. Da sind einmal die Folgen der Corona-Krise unmittelbar vor Ort, über die wir unsere Leser online und mit der gedruckten Zeitung informieren müssen. Der Handel in den Kommunen ist zum Erliegen gekommen, am Samstag stellt das Dillinger Geschirrspülerwerk vorübergehend die Produktion ein. Mehr als 1000 Betriebe in Nordschwaben haben bei der Arbeitsagentur wegen Kurzarbeit angefragt. Viele Menschen in der Region fürchten um ihren Arbeitsplatz. Daneben gibt es aber auch so viele Geschichten, die Mut machen. Denken Sie nur an die Menschen, die im Landkreis Nachbarschaftshilfe anbieten – oder an die Lokale, die nun alle Essen zum Mitnehmen verkaufen. Oder an Seelsorger wie Klaus Ammich in Buttenwiesen, der in einer Zeit ohne Gottesdienste täglich mit ergreifenden Videobotschaften Kontakt zu seinen „Schäfchen“ hält. Nicht zu vergessen: Die Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Syrgenstein. Natürlich werden wir die Abstimmung begleiten, dieses Mal aber telefonisch. Das Leben muss auch in Zeiten von Corona weitergehen.

Die Berichterstattung ist bisweilen kompliziert

Die Berichterstattung ist in Zeiten von Kontaktsperren bisweilen kompliziert. Unsere Gesprächspartner erreichen wir meist nur per Telefon und Mail, auch untereinander ist die Kommunikation erschwert. Damit uns das Virus nicht gleichzeitig erwischt, arbeiten die meisten Kollegen im Home-Office. Die geschilderten Umstände sind kein Grund zu jammern. Menschen, deren berufliche Existenz unmittelbar auf dem Spiel steht, haben es in diesen Tagen schwerer. Diese Zeilen sind nur eine Erklärung dafür, dass manches auch in Ihrer Zeitung in diesen Tagen ein wenig anders ist als gewohnt. Aber bei einem können Sie sicher sein: Wir berichten für Sie weiterhin.

