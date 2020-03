vor 2 Min.

DZ-Kandidatencheck in der Bachtalhalle: Haben Sie Fragen?

In der Bachtalhalle Syrgenstein findet am Donnerstag, 5. März, eine Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung statt. Dabei werden sich die drei Bürgermeisterkandidaten auf der Bühne präsentieren.

Die Donau-Zeitung veranstaltet eine Podiumsdiskussion in Syrgenstein. Schicken Sie uns Ihre Fragen.

Einen solchen Wahlkampf gab es in Syrgenstein seit Jahrzehnten nicht. Gleich drei Kandidaten möchten Bernd Steiner , der 36 Jahre Bürgermeister in der Bachtalgemeinde war, beerben. Und alle drei Kandidaten können am Donnerstag, 5. März, auf einmal begutachtet werden. Die Donau-Zeitung veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Syrgenstein eine Podiumsdiskussion in der Bachtalhalle.

Podiumsdiskussion der DZ in Syrgenstein

Auf der Bühne werden sich Mirjam Steiner ( SPD ), Ralf Kindelmann ( CSU ) und Dieter Kogge (Freie Wählervereinigung Landshausen) präsentieren. Die Fragen werden DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh , DZ-Redakteur Andreas Schopf sowie Moderator Alexander Kunz stellen. Es soll an diesem Abend um alle großen Themen gehen, die die Gemeinde und den neuen Bürgermeister beziehungsweise die neue Bürgermeisterin in Zukunft beschäftigen werden.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten sind vor der Bachtalhalle gegeben, die Feuerwehr kümmert sich um die Einweisung.

Besucher können Fragen stellen

Im Rahmen der Veranstaltung bekommen auch Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den oder die jeweiligen Kandidaten zu richten. Falls Sie möchten, können Sie uns Ihre Anliegen auch bereits im Vorfeld mitteilen. Schicken Sie uns hierzu eine E-Mail an: redaktion@donau-zeitung.de. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer. (ands)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen