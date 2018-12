vor 59 Min.

Dank an engagierte Pflegeeltern

Das Amt für Jugend und Familie lädt ins Dillinger Chili ein. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung.

Als Zeichen der Wertschätzung organisierte das Amt für Jugend und Familie des Landkreises kürzlich in der Kulturkneipe „Chili“ einen Abend für die Pflegeeltern.

Etwa 40 Kinder und Jugendliche leben im Landkreis Dillingen derzeit bei Pflegeeltern. Der zweite weitere Stellvertreter des Landrats, Alt-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl, dankte dabei in Vertretung des Landrats den Pflegeeltern: „Mit viel Herzblut und hohem persönlichen Einsatz ermöglichen Sie Ihren Pflegekindern, in einem familiären Umfeld aufzuwachsen. Ich habe großen Respekt davor, dass Sie diese nicht immer einfache Aufgabe so engagiert wahrnehmen und damit eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Kinder wohlfühlen“, wandte sich Weigl an die Pflegeeltern.

Die Pflegeeltern tauschten sich miteinander aus

An der gut besuchten Veranstaltung nahmen knapp 25 Pflegeeltern teil. Sie nutzten die Gelegenheit, sich untereinander sowie mit den Mitarbeitern des Amtes für Jugend und Familie über ihre Erfahrungen auszutauschen.

Neue Pflegeeltern werden immer gesucht

Pflegeeltern nehmen Kinder, die für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, auf. Sie erhalten dabei pädagogische Unterstützung vom Amt für Jugend und Familie sowie ein monatliches Pflegegeld für Unterhalt und Erziehung ihres Pflegekindes. Immer wieder werden engagierte Pflegeeltern gesucht. Eine pädagogische Vorqualifikation ist dafür nicht notwendig.

Interessenten können sich an Stefanie Berroth und Andrea Riedlinger vom Pflegekinderdienst des Amtes für Jugend und Familie, E-Mail: stefanie.berroth@landratsamt.dillingen.de und andrea.riedlinger@landratsamt.dillingen.de, Telefon 09071/51-4038 und -4029), wenden. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

Aus unserer Serie über Jugendhilfen im Landkreis Dillingen: „Auch beim Handy haben Kinder keine Privatsphäre“

Das Kind tobt – wo liegt das Problem?

Was heißt eigentlich selbstständig?

Vom Problemkind zum Einserschüler: Wie Frank das geschafft hat

Drei Kinder, kein Mann, kein Job: Das Dillinger Jugendamt hilft

Jung, schwanger, single, was nun?

Weitere Artikel aus unserem Archiv:

Schimpfen, loben, trösten oder drohen? Hilfe in Erziehungsfragen

Wenn fremde Kinder zu eigenen werden

Themen Folgen