18.05.2019

Darauf ist Frohsinn stolz

Der Lauinger Chor zieht eine zufriedene Bilanz über das vergangene Jahr, schaut voraus und wählt

Zur Jahresversammlung des Gesangvereins Frohsinn Lauingen begrüßte Vorsitzende Christl Hauf neben zahlreichen Mitgliedern besonders Ehrenmitglied Hermann Schön im Laudonia-Vereinsheim.

Die Vorsitzende berichtete davon, dass der Chor im vergangenen Jahr mit 24 Frauen- und zwölf Männerstimmen zu 53 Terminen und Auftritten zusammenkam, davon 42 Chorproben und elf öffentliche Auftritte. Die Mitglieder trafen sich zudem zu einem Faschingsnachmittag und vor den Sommerferien zu einem Abschlussessen. Im August fand der Ausflug nach Regensburg statt. Ein Höhepunkt war im Mai die Gründungs-Jubiläumsfeier „60 Jahre gemischter Chor“ im Pfarrheim St. Martin Lauingen mit 120 geladenen Gästen. Auch Lauingens damaliger Bürgermeister Wolfgang Schenk hatte kurz vor seinem Tod teilgenommen. Neben dem Rückblick stellte Hans Hauf in einem Vortrag die Vereins-Chronik vor. Eine besondere Ehrung erhielt Christl Lehmeier. Sie ist als Gründungsmitglied seit 60 Jahren ununterbrochen aktiv dabei und wurde vom Vizepräsident des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben Reinhard Pfaffendorf ausgezeichnet. Auch das Herbstkonzert in der Stadthalle Lauingen mit dem Motto „Liebe, Meer und Rosen“ unter Leitung von Winfried Häußler war mit über 300 Gästen ein Besuchermagnet. Weitere Auftritte waren die Gestaltung der Maiandacht von Kolping in St. Leonhard, die Gedenkfeier am Volkstrauertag im Friedhof Faimingen mit Messe in St. Blasius und die Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Und wie jedes Jahr beteiligte sich der Gesangverein mit der Chorgemeinschaft Wittislingen unter der Leitung von Dirigent Häußler am Kreischorkonzert in Bissingen. Vorsitzende Christl Hauf betonte, dass sich der Chor Frohsinn durch seine gute Präsentation bei den Auftritten einen Namen gemacht hätte. Dies sei nur möglich, wenn die wöchentlichen und oft anstrengenden Chorproben von den 36 Aktiven regelmäßig besucht werden.

Die Vorsitzende stellte auch das neue Programm vor. Geplant sind neben internen Veranstaltungen ein Herbstkonzert am Sonntag, 13. Oktober, in der Stadthalle Lauingen. Außerdem beteiligt sich der Chor im Oktober am Kreischorkonzert in der Stiftskirche Obermedlingen. Dies sei insbesondere Chorleiter Häußlers Verdienst, der großen Wert auf Disziplin und präzise Chorarbeit legt.

Nachdem der Chorleiter verhindert war, verlas zweiter Vorsitzender Georg Priller dessen Bericht. Häußler ist bestrebt, an der intensiven und nachhaltigen Erlernung von neuen Musikstücken eine weitere Entwicklung bei weltlichen wie kirchlichen Auftritten des Chors zu erreichen. Über alle Aktivitäten im abgelaufenen Jahr berichtete Schriftführerin Anneliese Fürniß. Ihr galt besonderer Dank für die 26 Jahre lange Schriftführer-Tätigkeit. Dazu gehören Pressearbeit, Protokolle, Einladungen, Plakate und Programme sowie die Organisation von Veranstaltungen. Kassenwart Hans Hauf zeigte vorbildliche Kassenführung, die die Revisoren Rolf Häussler und Hermann Schön als einwandfrei bestätigten. Die Entlastung des Vorstands war einstimmig.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Erste Vorsitzende Christl Hauf, Zweiter Vorsitzender Georg Priller, Schriftführerin Anneliese Fürniß, Kassenwart Hans Hauf, Bücher- und Notenwart Willi Fürniß, Zeugwart Hermann Schön, Vergnügungswart Berta Priller; Beisitzer sind Günter Hoffmann, Hermann Schön, Ursula Reichenberger, Uschi Fürniß, Franz Lehmeier (passiv). Rechnungsprüfer sind Rolf Häussler und Hermann Schön, Chronistin ist Elfriede Strewe. (pm) Archivoto: Gernot Walter

