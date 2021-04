Das Medienzentrum im Landkreis Dillingen hat einen neuen Leiter

Didaktische DVDs tragen mittlerweile in allen Schularten und in fast allen Fächern zur Veranschaulichung des Unterrichts bei. Im Medienzentrum Dillingen werden sie neben anderen audiovisuellen Medien den Lehrkräften und Erziehern zur Verfügung gestellt. Seit einigen Jahren rückt jedoch auch der Online-Download von Unterrichtsmaterialien mehr und mehr in den Vordergrund.

Foto: Herreiner (Archvi)