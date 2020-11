vor 21 Min.

Das Rätsel um den Lauinger Riesenpilz

Jetzt ist es gelöst

Als Marianne Braun aus Lauingen Anfang November in ihrem Garten zwei tellergroße hellbraune Pilze entdeckte, rätselte sie, um was für Exemplare es sich dabei handeln könnte. Auf dem Foto ist ihre Enkelin, Leonie Padberg, mit den recht wuchtigen Pilzen zu sehen. Wir haben bei Pilzkennern nachgehakt. Georg Schabel, Experte in Sachen Pilzkunde, weiß, dass es sich um zwei Weichritterlinge handelt. Das teilte er uns in dieser Woche mit.

Doch von diesem Pilz gebe es Unterarten. Für eine exakte Bestimmung müsse man ihn auf Geruch, Geschmack und Konsistenz untersuchen, so der Experte. Weichritterlinge sind essbar, wenn sie frisch und nicht durch witterungsbedingte Einflüsse, wie Frost, bereits verdorben sind. (pov)

Themen folgen