Das ist die letzte Ausstellung der Höchstädter Kunstsaison

Im Höchstädter Geigertrum sind Werke von Lara Krämer zu sehen. Sie hat sich auf längst vergessene Künste spezialisiert.

Die letzte Kunstausstellung der Saison 2019 eröffnete das Kulturforum der Stadt Höchstädt im Geigerturm mit der Künstlerin Lara Krämer aus Bopfingen-Kerkingen. Sie hatte eine riesige Decke mit Häkeldecken benäht, die an der Vorderfront des Geigerturmes befestigt wurde und ein weithin sichtbarer Blickfang war.

Häkeln ist auch Kunst

Die Ausstellung eröffnete Zweiter Bürgermeister Stephan Karg. In seiner Ansprache betonte er, dass er sich sehr freut, dass so viele Interessierte den Weg zum Geigerturm fanden: „Sicher kennen Sie den Film mit Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg! Bei Frau Lara Krämer können wir getrost umformulieren: Sie sagt: Ich bin dann mal weg, ich bin häkeln“! Karg weiter: „Lara Krämer liebt es, zu häkeln, und so zeigt sie zusammen mit ihrer wunderschönen Kalligraphie-Schrift eine sehenswerte Kunstausstellung im Geigerturm“.

Karg hob auch das Kulturforum der Stadt Höchstädt, die Anfänge und die stetig wachsenden Erfolge hervor. „Es bewerben sich nicht nur Künstler aus der Region, sondern mittlerweile auch vom weiteren Umkreis. Die Besuchszahlen und die Nachfragen nach Kunstausstellungen und Konzerten bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Räumlichkeiten sind stets lange ausgebucht, da es sich in Künstlerkreisen herumgesprochen hat, dass die Örtlichkeiten und die professionelle Organisation hier in Höchstädt seinesgleichen suchen“.

Zurück in eine alte Zeit

Die Laudatio hielt Werner Kowarsch, ehemaliger Bürgermeister von Lauchheim und Künstlerfreund von Krämer. In seiner Laudatio: „Wenn Lara Krämer heute hierher einlädt, begeben wir uns gemeinsam zurück in die gute alte Zeit, erwecken im zwar engen Korsett, aber passenden Ambiente des Geigerturms, längst vergessene Künste zum Leben“.

Kowarsch ging in seiner Rede auf die Maschenkunst und die Kalligrafie ein und bot den Gästen einen interessanten Einblick in die Künste von Krämer. In seinem Schlusswort: „Die Schönheit und die Macht des Wortes, abgebildet in charakterenthüllender Darstellung und gebunden in origineller Einmaligkeit, zeichnet diese sehenswerte Ausstellung aus. Lassen sie sich entführen in eine Welt der Sinnlichkeit und der Träume“.

Noch bis Sonntag ist die Ausstellung auf

Die Künstlerin Lara Krämer bedankte sich beim Kulturforum der Stadt Höchstädt, namentlich Claudia Kohout, für die Möglichkeit, ihre erste Einzel-Kunstausstellung hier präsentieren zu können. Anstelle einer musikalischen Umrahmung wünschte sich die Künstlerin eine Tanzeinlage der Tanzgruppe Filia Draconis aus Ulm, die bei den Gästen sehr gut ankam und viel Beifall einbrachte. (pm)

Die Kunstausstellung „Maschenkunst trifft Kalligraphie“ ist nur noch am kommenden Sonntag, 6. Oktober 2019 von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerin ist anwesend. Alle Kunst-und Handarbeitsinteressierten sollten sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen.

