Der Gemeinderat Ziertheim verändert sich künftig grundlegend

Mit großzügigem Abstand zwischen den Ratsmitgliedern fand die letzte Gemeinderatssitzung in der Sporthalle des SV Ziertheim-Dattenhausen statt.

Plus Fünf verdiente Ratsmitglieder scheiden aus dem zwölfköpfigen Gremium in Ziertheim aus. So geht es weiter.

Vor kurzem hatte Bürgermeister Thomas Baumann die letzte öffentliche Gemeinderatssitzung in der zu Ende gehenden Wahlperiode eröffnet. Diesmal dem besonderen Umstand der Corona-Epidemie geschuldet, fand die Sitzung nicht im gemeindlichen Sitzungsraum, sondern in der Mehrzweckhalle des Sportvereins Ziertheim-Dattenhausen statt. Mit großem Abstand in der Sitzordnung waren alle Ratsmitglieder vollzählig erschienen.

Ziertheim: Der Bürgermeister dankt den scheidenden Gemeinderäten Die anstehenden Tagesordnungspunkte, wie Baugenehmigungen für Wohnhausneubauten und eine Festlegung bezüglich einer Ausnahmeregelung für eine Zaun- beziehungsweise Einfriedungshöhe im Siedlungsgebiet „Fischerseele“, konnten nach zum Teil kritischen Diskussionsbeiträgen relativ schnell und zügig abgewickelt werden. Der wichtigste Teil des Sitzungsabends war die Verabschiedung von fünf langjährigen verdienten Gemeinderatsmitgliedern. Bürgermeister Baumann dankte seinen Kollegen, die sehr langjährig für das Wohl der Gemeinde mitgewirkt haben. Alle, so der Gemeindechef, haben ihren positiven Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde beigetragen und ihn tatkräftig unterstützt. Er verwies auf gemeinsam getroffene und verwirklichte Maßnahmen in der auslaufenden Wahlperiode hin. So wurde der Kindergarten neu gebaut, ein neues modernes Feuerwehrauto angeschafft, kleinere Straßenbaumaßnahmen abgewickelt, die Baumaßnahme Wasserbrückenbauwerk Egauquerung begleitet und abschließende Festlegungen für ein Siedlungsgebiet getroffen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. 30 Jahre im Gemeinderat Als sehr wichtig und grundlegend hob er die Neuregelung und Annahme einer verbesserten Entwässerungssatzung hervor. Die neue Vertragsregelung biete nunmehr keinen Ansatz zur Beschwerdeführung und ist künftig Grundlage für die Kalkulation der Anliegerbeiträge in allen Ortsteilen. Fünf der zwölf Gemeinderäte werden künftig nicht mehr mitwirken und scheiden zum auslaufenden Monat April aus dem Gemeindegremium aus. Verabschiedet wurden Karl Danner, Armin Haselmeier und Alois Kränzle, die jeweils 18 Jahre dem Rat angehörten und Armin Hartleitner zwölf Jahre. Als sehr langjähriges Mitglied im Gemeinderat würdigte Baumann seinen Stellvertreter, Zweiten Bürgermeister Emil Reck, der ebenfalls ausscheiden wird. Er brachte es auf 30 Jahre ununterbrochener Zugehörigkeit zum Gemeinderat und diente dabei 24 Jahre als Zweiter Bürgermeister. Ihm dankte Gemeindechef Baumann, nachdem er ihn, wie auch seinen Vorgänger im Amt, in der vergangenen Wahlperiode zum Teil über eine längere Zeit krankheitsbedingt vertreten musste. Alle Ausscheidenden erhielten eine Urkunde und ein kleines Abschiedspräsent, leider ohne Handschlag und mit gebotener Abstandsregelung, Corona lässt keine andere Wahl, so Baumann. Ein kurzer nichtöffentlicher Teil beendete die Sitzung. (za) Das könnte Sie auch interessieren: Die Freibadsaison im Kreis Dillingen fällt wohl ins Wasser



