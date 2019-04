vor 18 Min.

Die Landfrauen zeigen in Dillingen, was sie können

Mehr als 350 Sängerinnen aus schwäbischen Landfrauenchören präsentieren sich im Dillinger Stadtsaal.

Kreisbäuerin Annett Jung konnte am Sonntag im Stadtsaal in Dillingen als schwäbische Chorbeauftragte mehr als 350 Sängerinnen aus Schwaben zum schwäbischen Treffen der Landfrauenchöre begrüßen. Sie rief den Sängerinnen zu: „Die Früchte der einjährigen Vorbereitung dieses Treffens können wir heute ernten, da so viele der Einladung des Bayerischen Bauernverbandes gefolgt sind.“

Landfrauenchöre in Dillingen: Gemeinsamer Gottesdienst in St. Ulrich

Vormittags hatten sich die Sängerinnen zum gemeinsamen Gottesdienst in St. Ulrich (in der Bildmitte der Dillinger Landfrauenchor, der voriges Jahr 40. Jubiläum feierte) getroffen, den Stadtpfarrer Wolfgang Schneck volksnah zelebrierte. Das Nachmittagsprogramm fand im Stadtsaal in Dillingen statt, wo alle Chöre nochmals bei ihren Darbietungen zur Hochform aufliefen.

Beim gemeinsam moderierten Grußwort von Geschäftsführer Eugen Bayer wurden die Grußwortredner (rechtes Foto, von links) Kreisobmann Klaus Beyrer, Annett Jung, Bezirksgeschäftsführer Markus Müller, Bezirksbäuerin Christiane Ade sowie Oberbürgermeister Frank Kunz und Landrat Leo Schrell über ihre Erfahrungen beim gemeinsamen Singen im Chor befragt. Dabei stellte sich heraus, dass alle sehr begeistert vom gemeinsamen Singen sind, da unter Begleitung von Chorleiterin Elvira Foitl sehr professionell gemeinsam das Lied „Marmor, Stein und Eisen bricht“ angestimmt wurde. (pm)

