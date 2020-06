vor 15 Min.

Die Zirkusleute hat es schwer getroffen

In Buttenwiesen gestrandet sind Georgia Frank, Christine Heilig und Charly Blum vom Zirkus Barany, hier zu sehen auf einem Foto, das im März gemacht wurde. Die Zirkusleute wollen unbedingt wieder auftreten und Geld verdienen, doch ein Ende der Restriktionen ist für sie noch nicht so bald in Sicht.

Mitten in unserer Region fällt eine Zirkusfamilie aus dem sozialen Netz heraus.

Von Benjamin Reif

Am Fall des Zirkus Barany zeigen sich zwei Dinge. Zum einen, dass die Hilfsgelder in der Corona-Krise nicht immer so durchdacht sind, wie man es glauben möchte. Allgemeiner noch: Die sozialen und finanziellen Sicherheitsnetze, für die sich Deutschland ja gerne einmal selbst lobt, helfen nicht in jedem Fall. Die Schausteller sind mit Leib und Seele ihrem Beruf verfallen, sie kennen nichts anderes und sie wollen auch nicht anders leben. Dass sie das Zirkusleben de facto aufgeben müssten, um Hartz 4 zu bekommen, das ist für ein reiches Land beschämend.

Mitten in unserer Region entfaltet sich dieses traurige Schicksal, von einer Handvoll Leute, die von der Krise so schwer getroffen wurden wie nur möglich. Schön zu sehen ist aber, dass den Menschen bei uns auch Hilfe zuteil wird. Bemerkenswert ist der Einsatz der Veganerpartei, die den gepredigten Worten zu ihrer Weltsicht hier auch Taten folgen lässt.

