vor 23 Min.

Die alte Schulturnhalle wird saniert

Syrgenstein nimmt an Förderprogramm teil

Die alte Schulturnhalle in Syrgenstein soll im kommenden Jahr saniert werden. Dies berichtete Bürgermeister Bernd Steiner im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach hat sich die Gemeinde beim Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ beworben und den Zuschlag für das Projekt bekommen. Die Halle, die laut Bürgermeister unter anderem von der Bachtalia, der Vhs oder der Seniorengymnastik genutzt wird, soll eine kleine energetische Sanierung erhalten. Geplant sind nach Angaben von Steiner eine neue Dämmung für das Dach sowie neue Fenster und Türen. Insgesamt soll die Maßnahme 285000 Euro kosten. Nach jetziger Planung bekommt die Gemeinde hierfür im Rahmen des Förderprogramms einen Zuschuss von 135000 Euro. In den kommenden Monaten will der Rathauschef die Pläne finalisieren und ausschreiben lassen, sodass – so der Wunsch der Beteiligten – die Arbeiten 2020 begonnen und auch abgeschlossen werden können. (ands)

