Diese Änderungen gelten an Allerheiligen in Gundelfingen

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es Änderungen an Allerheiligen. So laufen die Andachten und Gräbersegnungen in Gundelfingen ab.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es folgende Änderungen für die Andachten und Gräbersegnungen zu Allerheiligen:

Samstag, 31. Oktober, um 19 Uhr heilige Messe auf dem Friedhof, anschließend Gräbersegnung.

Sonntag, 1. November, um 9 Uhr Wort-Gottes-Feier auf dem Friedhof, anschließend Gräbersegnung.

Sonntag, 1. November, um 13 Uhr Seelen-Rosenkranz in der Pfarrkirche, anschließend Gräbersegnung.

Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche

Sonntag, 1. November, um 13.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Stadtpfarrkirche. Montag, 2. November, um 8 Uhr heilige Messe in der Stadtpfarrkirche, anschließend Gräbersegnung.

Sonntag, 1. November, um 14 Uhr Seelen-Rosenkranz in der Stiftskirche. Montag, 2. November, um 10 Uhr Gräbersegnung auf dem Friedhof.

Sonntag, 1. November, um 14 Uhr Wort-Gottes-Feier auf dem Friedhof mit anschließender Gräbersegnung.

Abstände auf den Friedhöfen einhalten

Mit Betreten des Friedhofs und während der gesamten Feier haben Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, da der Mindestabstand von 1,5 Metern aufgrund der geringen Abstände zwischen den Gräbern nicht eingehalten werden kann. (pm)

