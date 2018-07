00:38 Uhr

Dieser Tag geht in die Vereinsgeschichte ein

Fahnenweihe bei den Burschen in Unterglauheim

Von Martin Mayer

Sichtlich erschöpft wirkte Fähnrich Tobias Wollmann, als er nach getaner Arbeit an einem der zahlreich aufgestellten Biertische Platz nahm. Zu ihm gesellten sich bald die anderen Burschen, die noch im Pfarrgarten kleinere Aufräumarbeiten verrichteten. Allen merkte man die Erschöpfung an, aber auch den Stolz auf das Erreichte. Denn diesen Tag werden sie wohl nicht vergessen. Er geht in die Vereinsgeschichte ein – ein zweijähriges Projekt fand einen krönenden Abschluss: Das Fest zur Weihe der restaurierten Vereinsfahne des Katholischen Burschenvereins Unterglauheim-Wolpertstetten stand im Festkalender.

Am späten Vormittag begann der Weihetag mit einem Festgottesdienst in der Unterglauheimer Pfarrkirche St. Vitus. Bereits zu Beginn merkten alle Mitfeiernden, dass es ein besonderer Tag ist. Mit einem großen Einzug unter prachtvollen Orgelklängen zogen vor den Ministranten und Pfarrer Dieter Zitzler sieben Fahnenabordnungen der gemeindlichen Vereine mit ihren Fahnenbegleitern ein.

In seiner Predigt ging Pfarrer Dieter Zitzler auf die Bedeutung der Farben des Vereins, die sich auf der Fahne wiederfinden, ein und welche Bedeutung sie für die Mitglieder des Burschenvereins haben. So stehe Rot für Frohsinn und Geselligkeit, Weiß für die Reinheit und Jugend und Grün für die katholische Kirche. Vor dem Schlusssegen folgte dann die eigentliche Weihe der Fahne mit einem Gebet, Weihwasser und Weihrauch.

Nach dem Gottesdienst waren alle Mitfeiernden zum Fest in den benachbarten Pfarrgarten eingeladen, und da bot sich allen anwesenden Gästen ein nicht alltägliches Schauspiel: Moderiert von Vorsitzendem Martin Mayer zogen die Fahnenabordnungen in einem prächtigen Umzug des Musikvereins Donauklang und unter rhythmischem Beifall der Anwesenden in den Pfarrgarten ein. Rund zweihundert Gäste verfolgten nach dem Mittagessen dann den Festakt zur Fahnenweihe. Dabei verdeutlichte Mayer die Neuerungen der Fahne, aber auch, welche Bestandteile und Ornamente von der alten Fahne übernommen wurden. Das mit der Technik der Samtmalerei hergestellte Bildnis der Unterglauheimer Pfarrkirche St. Vitus ist das wertvollste Abbild auf der Fahne, welches komplett auf die neuen Fahnenstoffe übertragen wurde, so Mayer.

Die Bilder der Tugenden des Burschenvereins, ein Bienenstock (Fleiß), ein Rotkehlchen (Frohsinn), ein Rautenschild (Heimatliebe) und gekreuzte Ähren mit weißen Lilien (Sitte und Glaube) auf der Rückseite wurden ebenso von der alten Fahne übernommen. Nach der Präsentation richtete Bürgermeister Jürgen Frank seine Grußworte an die Gäste und dankte dem Burschenverein, der trotz der jungen Geschichte doch schon viele Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt habe. Er wünschte den Mitgliedern des Burschenvereins weiterhin einen guten Zusammenhalt und dass die prächtig restaurierte Vereinsfahne jetzt auch über den Dorfrand hinaus im gesamten Gemeindegebiet bei den verschiedenen Anlässen zur Geltung gebracht wird. Abschließend sprach Martin Mayer allen Spendern, den Vereinen und Firmen, der Gemeinde und allen Helfern und Mitgliedern seinen Dank aus. Ohne die tatkräftige Unterstützung seitens der Bevölkerung und der Mitglieder des Burschenvereins hätten das Projekt und das Fest so nicht realisiert werden können. Nach dem Festakt unterhielt der Musikverein Donauklang die Besucher bei Kaffee und Kuchen, ehe das Fest in den Abend hinein seinen Ausklang fand.

Nachdem der ursprüngliche Verein 1933 unter den Nationalsozialisten der Gleichschaltung zum Opfer fiel, wurde die Fahne unter größten Mühen über die Zeit hin gerettet, ehe die Dorfjugend aus Unterglauheim und Umgebung den Katholischen Burschenverein Unterglauheim-Wolpertstetten 2014 wieder ins Leben rief. Heute zählt der Verein 55 Mitglieder, sowohl Burschen als auch Mädchen, und setzt sich in seiner Heimatgemeinde für Traditionserhalt, Geselligkeit, Heimat- und Kulturpflege ein.

