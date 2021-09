Dillingen

vor 18 Min.

Basilikakonzerte: Eine Welturaufführung in Dillingen

Sebastian Bartmann hat das Triptychon „kristallin“ komponiert, das am Samstag in Dillingen uraufgeführt wird.

Plus Organist Axel Flierl spielt in Begleitung der Augsburger Philharmoniker die Komposition „kristallin“ von Sebastian Bartmann. Der Komponist verrät, man von diesem Werk erwarten darf.

Von Silvia Schmid

Zum Abschluss der 15. Saison der Dillinger Basilikakonzerte findet am Samstag, 18. September um 19 Uhr in der Basilika St. Peter ein Sonderkonzert statt, das die Orgel als „Instrument des Jahres“ diesmal im Zusammenspiel mit dem Orchester nochmals in den Mittelpunkt rückt. Auf dem Programm stehen als Dillinger Erstaufführungen das Concerto g-Moll (1938) für Orgel, Streichorchester und Pauken von Francis Poulenc (1899-1963) und das spätromantische Konzert Nr. 2 g-Moll op. 177 (1894) für Orgel und Orchester von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) anlässlich seines 120. Todesjahres.

