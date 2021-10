Brüder schlagen in Dillingen aufeinander ein

Die Polizeiinspektion Dillingen hatte es mit einer Prügelei in der Brüderstraße zu tun. Zwei Brüder waren aneinander geraten.

Eine Auseinandersetzung unter Brüdern ist am Samstag in Dillingen eskaliert. Beamte der Polizeiinspektion Dillingen wurden gegen 16 Uhr zu einer Prügelei in die Ziegelstraße beordert.

Jeder der beiden Brüder erleidet Verletzungen im Gesicht

Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Brüder im Alter von 31 und 34 Jahren untereinander eine körperliche Auseinandersetzung hatten. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen im Gesicht.

Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielten sich beide Aggressoren laut Polizeibericht äußerst unkooperativ. Der Grund für den Streit konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. (pol)