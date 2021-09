Dillingen

08:00 Uhr

Der Dillinger Orgelsommer endet spektakulär

Optisch und akustisch setzten die Mitglieder der Augsburger Philharmoniker die Basilika-Orgel noch einmal richtig in Szene. Leiter Benjamin Lack (rechts im Bild) brachte alle Instrumente zu einem grandiosen symphonischen Erlebnis zusammen.

Plus Die Uraufführung des Werks „kristallin“ verzaubert die Besucher in der Dillinger Basilika. Ein Spitzenorchester rückt bei diesem Sonderkonzert die Orgel in den Mittelpunkt.

Von Silvia Schmid

Filigran und doch so kraftvoll, mit viel Gefühl, aber voller Leidenschaft, im einen Moment andächtig-schwermütig, dann wieder beschwingt-leicht – kaum ein Instrument vermag so viele Erscheinungsformen zu offenbaren wie die Orgel. Die zahlreichen Stammbesucher und -besucherinnen des Dillinger Orgelsommers wissen es längst: Wer denkt, die Orgel sei rein auf das Feld der bekannten liturgischen Musik beschränkt, der unterschätzt das Potenzial dieses nicht umsonst als „Königin der Instrumente“ bezeichneten Klangkörpers völlig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

