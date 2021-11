Nachbarschaftsstreit eskaliert in Donaualtheim

Ein gewalttätiger Nachbarschaftsstreit endet in Donaualtheim mit einer Anzeige. Eine Frau hat mit einem Pflasterstein auf einen Mann eingeschlagen.

Am Montagabend ist es im Ortsteil Donaualtheim zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Eine 47-Jährige ist mit einem Pflasterstein auf ihren 35-jährigen Nachbarn losgegangen. Sie schlug laut Polizei den Mann mit dem Stein auf den Hinterkopf, schlug ihn ins Gesicht und biss ihm in den Finger. Der 35-Jährige boxte die Frau daraufhin in den Bauch.

Streit dauert schon mehrere Jahre an

Ihr 20-jähriger Sohn mischte sich daraufhin ein und verletzte den 35-Jährigen ebenfalls an der Hand. Die Nachbarschaftsstreitigkeiten dauern laut Polizeiangaben bereits mehrere Jahre an, die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Gegen die Beteiligten wird nun unter anderen wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (pol)

