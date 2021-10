Dillingen/Lauingen

vor 44 Min.

Ein Dillinger baut Verstärker für Metallica und Bon Jovi

Mithilfe seiner CNC-Fräse fertigt Peter Stapfer die Gehäuse für die Verstärker (links im Bild zu sehen) in seiner Werkstatt in Lauingen.

Plus Was kaum einer weiß: Der Dillinger Peter Stapfer und Peter Diezel (Bad Steben) verkaufen ihre E-Gitarrenverstärker an Weltstars. Ein eigenes Problem brachte den Gitarristen Stapfer dazu.

Von Dominik Bunk

Metallica, Guns ’n’ Roses, Bon Jovi, Muse, Slipknot, Korn, Alter Bridge – diese und viele weitere weltbekannte Bands verbindet etwas. Und das hat mit Lauingen zu tun, denn der Verstärker von mindestens einem ihrer Gitarristen wird zum Teil in der Albertus-Magnus-Stadt gefertigt. Der Dillinger Peter Stapfer hat in Lauingen seine Werkstatt, in der er unter anderem die Gehäuse der auf Vollröhrentechnik basierenden Geräte von Hand und mithilfe einer CNC-Fräse aus Holz fertigt.

